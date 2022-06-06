Депутат Лочмеле требует оценить признаки разжигания ненависти в высказываниях Иесалниекса и Гиргенса

Депутат "Согласия" Регина Лочмеле призвала ответственную комиссию Сейма дать оценку заявлениям депутатов Яниса Иесалниекса (Национальное объединение) и Каспарса Гиргенса (Республика) на заседании парламента, на котором рассматривался вопрос о демонтаже советских памятников, на предмет соответствия этическому кодексу Сейма.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В заявлении Лочмеле говорится о том, что на заседании парламента 26 мая обсуждался законопроект "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики".

В ходе дебатов Иесалниекс заявил: "Примерно с пятилетнего возраста я узнал, что в Латвии есть два общества: есть наши, латыши, и есть оккупанты. Уже в детстве была ненависть между этими двумя группами. Эта ненависть не кончилась, потому что оккупанты все еще не убрались".

Лочмеле считает, что Иесалниекс своими словами разжигает ненависть среди жителей Латвии, а также использует оскорбительные выражения в адрес определенной группы людей.

В тех же дебатах 26 мая Гиргенс сказал, что ему "очень неприятно и противно, как на эту трибуну выходят люди, не лояльные к нашему государству, которые были бы готовы при малейшем шансе даже перерезать нам глотки, если придут такие времена, как это сейчас происходит на Украине".

"Я до сих пор не понимаю, как через 30 лет такие люди и такая партия еще могут быть здесь, в Сейме, и выступать против Латвии", - сказал в ходе дебатов Гиргенс.

По мнению Лочмеле, тем самым он оскорбил депутатов Сейма, входящих во фракцию "Согласие".

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям рассмотрит заявления Лочмеле в среду, 8 июня.