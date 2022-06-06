Депутат Лочмеле требует оценить признаки разжигания ненависти в высказываниях Иесалниекса и Гиргенса
Foto: DELFI

Депутат "Согласия" Регина Лочмеле призвала ответственную комиссию Сейма дать оценку заявлениям депутатов Яниса Иесалниекса (Национальное объединение) и Каспарса Гиргенса (Республика) на заседании парламента, на котором рассматривался вопрос о демонтаже советских памятников, на предмет соответствия этическому кодексу Сейма.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В заявлении Лочмеле говорится о том, что на заседании парламента 26 мая обсуждался законопроект "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики".

В ходе дебатов Иесалниекс заявил: "Примерно с пятилетнего возраста я узнал, что в Латвии есть два общества: есть наши, латыши, и есть оккупанты. Уже в детстве была ненависть между этими двумя группами. Эта ненависть не кончилась, потому что оккупанты все еще не убрались".

Лочмеле считает, что Иесалниекс своими словами разжигает ненависть среди жителей Латвии, а также использует оскорбительные выражения в адрес определенной группы людей.

В тех же дебатах 26 мая Гиргенс сказал, что ему "очень неприятно и противно, как на эту трибуну выходят люди, не лояльные к нашему государству, которые были бы готовы при малейшем шансе даже перерезать нам глотки, если придут такие времена, как это сейчас происходит на Украине".

"Я до сих пор не понимаю, как через 30 лет такие люди и такая партия еще могут быть здесь, в Сейме, и выступать против Латвии", - сказал в ходе дебатов Гиргенс.

По мнению Лочмеле, тем самым он оскорбил депутатов Сейма, входящих во фракцию "Согласие".

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям рассмотрит заявления Лочмеле в среду, 8 июня.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
За кулисами Wolt: история ресторанной команды
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Полезные рекомендации, как сделать свою компанию более устойчивой
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике