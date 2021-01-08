Депутат Нацблока: Латвия вряд ли сделает православное Рождество государственным праздником

В Латвии прихожане православной и старообрядческой конфессий составляют вторую крупнейшую группу верующих, но дни, когда они отмечают Рождество — 6 и 7 января — Сейм много лет отказывается включить в календарь праздничных выходных дней. Причем изменить сложившуюся ситуацию сейчас, пожалуй, уже вряд ли возможно — об этом, как пишет Rus.Lsm.lv, заявил в дискуссионной передаче Русского вещания LTV7 "Точки над i" депутат Сейма от Национального объединения, историк Ритвар Янсонс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Янсонс пояснил, что религиозные убеждения не могут являться основанием для одобренных парламентом государственных праздников, поскольку это противоречит 99-й статье Сатверсме (Конституции), которая гласит, что церковь и государство отделены друг от друга.

"Если признать православное Рождество 6 и 7 января праздничными выходными для всего государства, последует цепная реакция, и православные смогут попросить Пасху как государственный праздник, иудеи — государственное признание Хануки, новоязычники — 21 июня как день реального летнего солнцестояния. И тогда весь календарь будет состоять из религиозных праздников. Так не принято в странах европейской демократии", — сказал Янсонс.

Но в таком случае получается, что если быть последовательными и строго соблюдать статью Сатверсме об отделении церкви от государства, то следовало бы отменить и выходные в те дни, когда Рождество отмечают католики и лютеране, прозвучало в дискуссии. Ритвар Яснонс пояснил, что декабрьские даты попали в календарь выходных праздничных дат до того, как начала действовать эта статья. Так это выходит юридически.

"Когда в 1990 году Верховный Совет принял закон о праздничных и выходных днях, еще не вступили в силу все статьи Сатверсме. Была только часть статей, а статья об отделении церкви от государства еще не была в силе. И депутаты тогда руководствовались теми традициями, которые правили долгие годы в свободных европейских странах, где на Рождество были праздничные выходные. Логично, что Латвия, вернувшись в европейское пространство, приняла решение об этих праздниках и датах", — рассказал политик.

Он также отметил, что в последние годы довоенной Латвии православные отмечали Рождество в те же даты, что и лютеране и католики. Дело в том, что в 1935 году Конгресс латвийских православных обратился к патриарху Константинопольскому с просьбой принять Латвийскую православную церковь в подчинение Константинопольского патриархата на правах автономии. И тогда эта просьба была удовлетворена, и в православной церкви Латвии был введен григорианский календарь. И православные в Латвийской Республике отмечали Рождество по новому стилю".

Точно так же дела обстоят в Греции, Болгарии и Румынии, где православные церкви подчиняются Константинопольскому патриархату, православные и сейчас отмечают Рождество по новому стилю, пояснил Янсонс.