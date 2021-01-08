Депутат Нацблока: Латвия вряд ли сделает православное Рождество государственным праздником
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В Латвии прихожане православной и старообрядческой конфессий составляют вторую крупнейшую группу верующих, но дни, когда они отмечают Рождество — 6 и 7 января — Сейм много лет отказывается включить в календарь праздничных выходных дней. Причем изменить сложившуюся ситуацию сейчас, пожалуй, уже вряд ли возможно — об этом, как пишет Rus.Lsm.lv, заявил в дискуссионной передаче Русского вещания LTV7 "Точки над i" депутат Сейма от Национального объединения, историк Ритвар Янсонс.

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Янсонс пояснил, что религиозные убеждения не могут являться основанием для одобренных парламентом государственных праздников, поскольку это противоречит 99-й статье Сатверсме (Конституции), которая гласит, что церковь и государство отделены друг от друга.

"Если признать православное Рождество 6 и 7 января праздничными выходными для всего государства, последует цепная реакция, и православные смогут попросить Пасху как государственный праздник, иудеи — государственное признание Хануки, новоязычники — 21 июня как день реального летнего солнцестояния. И тогда весь календарь будет состоять из религиозных праздников. Так не принято в странах европейской демократии", — сказал Янсонс.

Но в таком случае получается, что если быть последовательными и строго соблюдать статью Сатверсме об отделении церкви от государства, то следовало бы отменить и выходные в те дни, когда Рождество отмечают католики и лютеране, прозвучало в дискуссии. Ритвар Яснонс пояснил, что декабрьские даты попали в календарь выходных праздничных дат до того, как начала действовать эта статья. Так это выходит юридически.

"Когда в 1990 году Верховный Совет принял закон о праздничных и выходных днях, еще не вступили в силу все статьи Сатверсме. Была только часть статей, а статья об отделении церкви от государства еще не была в силе. И депутаты тогда руководствовались теми традициями, которые правили долгие годы в свободных европейских странах, где на Рождество были праздничные выходные. Логично, что Латвия, вернувшись в европейское пространство, приняла решение об этих праздниках и датах", — рассказал политик.

Он также отметил, что в последние годы довоенной Латвии православные отмечали Рождество в те же даты, что и лютеране и католики. Дело в том, что в 1935 году Конгресс латвийских православных обратился к патриарху Константинопольскому с просьбой принять Латвийскую православную церковь в подчинение Константинопольского патриархата на правах автономии. И тогда эта просьба была удовлетворена, и в православной церкви Латвии был введен григорианский календарь. И православные в Латвийской Республике отмечали Рождество по новому стилю".

Точно так же дела обстоят в Греции, Болгарии и Румынии, где православные церкви подчиняются Константинопольскому патриархату, православные и сейчас отмечают Рождество по новому стилю, пояснил Янсонс.

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