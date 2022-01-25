Депутат Наудиньш вышел из Нацобъединения из-за разногласий относительно антиковидных мер

Депутат Сейма Роман Наудиньш принял решение выйти из Национального объединения (НО) из-за разногласий в связи с антиковидными решениями, которые негативно повлияли на предпринимателей и жителей. Об этом политик рассказал агентству LETA.

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По его мнению, Латвия не должна "бежать впереди паровоза" со своими решениями, о чем свидетельствует, в частности, тот факт, что оборот розничной торговли в Латвии уменьшился, в отличие от Литвы и Эстонии.

Наудиньш заявил, что в дальнейшем будет поддерживать те решения коалиции, которые для него приемлемы, например, те, которые будут направлены на поддержку предпринимательства.

По его словам, с коллегами были дискуссии об обоснованности тех или иных решений, но Наудиньшу не удавалось их убедить.

Наудиньш вышел из партии и фракции НО и пока не рассматривает возможность вступления в другую партию.

Что касается ограничений по Covid-19, то Наудиньш рассказал, что, по имеющейся у него информации, в Германии непривитые продолжают работать с отрицательными тестами, тогда как в Латвии с невакцинированными работниками "распрощались", и тем самым страна теряет людей, которые уезжают работать за границу.

Также решения правительства разделили детей на привитых и непривитых, разрешив одним заниматься спортом, петь и танцевать свободнее, а другим установив ограничения. "Это стало причиной отъезда многих талантливых детей, а также их семей из Латвии", - сказал депутат. - Ряд решений, принятых правительством и Сеймом по ограничению пандемии, были нелогичными и существенно ухудшили предпринимательскую среду".