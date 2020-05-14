Депутат: некоторые министры ведут себя как в детском саду

Кое-какие партнеры по коалиции ведут себя как в детском саду, пожаловался агентству LETA член правления Новой консервативной партии (НКП) Кришьянис Федманс.

"Есть у нас некоторые партнеры, которые сфокусированы не на делах, а на словах. У каждого свой подход. У этого есть некоторые черты детского сада, но НКП выступает таким объединяющим элементом, который заставляет объединяться для работы и меньше заниматься детскими выходками", — заявил политик.

Признаками детского сада он назвал ситуацию, когда "министр, участвовавший в принятии решений, внезапно чем-то недоволен". Тем же самым, отметил Фелдманс, занимаются и некоторые депутаты — сами подписали, сами выступили против. По его мнению, это заигрывание с обществом и популизм.

В качестве примера он привел разногласия в коалиции, связанные с созданием Суда по экономическим делам.

"Я бы понял, если бы против выступил Союз "зеленых" и крестьян — они всегда голосуют против. Но почему против выступает KPV LV? Единственный вывод — есть какие-то интересы, до конца мне непонятные. Я не настолько информирован, чтобы знать, какие, и почему тянется резина", — выразил недоумение депутат.

Важным достижением НКП как объединяющей силы политик считает подписанный его партией с Национальным объединением меморандум о взаимопонимании.