Депутат: нужна уголовная ответственность за призывы не соблюдать коронавирусные ограничения

В уголовном законе стоило бы прописать ответственность за призывы не соблюдать ограничения, связанные с Covid-19, потому что они угрожают общественному здоровью. К контролю можно привлечь ресурсы Минобороны, считает Юрис Ранцанс (Новая консервативная партия), председатель Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

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В интервью Латвийскому радио он сказал, что сейчас полиция рассматривает такие призывы как хулиганство. Подкомиссия Сейма по уголовному праву через несколько недель планирует рассмотреть этот вопрос с привлечением экспертов, полиции, прокуратуры и суда.

Ранцанс допускает, что будет создана специальная норма, по аналогии с той, что предусматривает ответственность за призывы к геноциду. Она будет предусматривать ответственность вне зависимости от того, каковы были последствия этих призывов.

Впрочем, признал он, еще предстоит оценить, нужна ли такая норма. Но вот контроль за соблюдением существующих ограничений точно нужно усилить и, как считает Ранцанс, привлечь для этого ресурсы Министерство обороны.

"Очевидно, что нужны патрули на улицах. В полиции столько человек не хватит", — считает он.