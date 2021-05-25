Депутат о проблемах с болельщиками на трибунах: эстонцы смеются над нашей IT-немощью

Письмо Министерства здравоохранения, в котором оцениваются возможности открыть для болельщиков доступ на трибуны Чемпионата мира по хоккею — это неуважение перед парламентом и хоккейной отраслью, заявил агентству LETA член правления Новой консервативной партии, депутат Сейма Гатис Эглитис.

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Эглитис заявил, что если Минздраву и правительству непонятно решение Сейма, то парламенту будет нетрудно разъяснить его еще раз. По его словам, Сейм изложил политическую волю: "Яснее уже нельзя. Если мы два раза за одно заседание собрали 34 подписи — и такого, по-моему, в истории Сейма вообще не было — и теперь на уровне правительства идет какая-то тягомотина, то это показывает отношение".

По словам депутата, Сейм принял "простое решение": на хоккей можно пускать людей, которые получили прививку от Covid-19 или уже переболели этой болезнью. "Не вижу, что может быть проще. Думаю, эстонцы смеются над нами и немощью наших IT. Это трудно для наших чиновников, которые потратили десятки миллионов евро, но так и не могут проверить по базе данных, что человек переболел или привился", — отметил он, добавив, что больше не поддержит ни одного миллиона на какие-либо е-школы или е-здоровье.

Минздрав ранее выступил с сообщением, что сейчас нет технической возможности проверить, сделал ли конкретный болельщик прививку от Covid-19. Только "зеленый сертификат" ЕС может стать доказательством того, что человек переболел Covid-19 или получил прививку. Однако на данный момент IT-решение для проверки не готово. Латвия планирует начать использовать "зеленые сертификаты" с 1 июня в тестовом режиме. К этому моменту на турнире пройдут почти все матчи группового этапа. Министерство отмечает, что Латвия получит возможность начать использовать европейский Covid-19-сертификат с 15 июня. Регула ЕС вступит в силу 1 июля.

"Это просто затяжка времени, — заявил Эглитис. — Мы можем и на 30 июня отложить, только смысла уже не будет. Мы за то, что это хорошая возможность показать: как мы будем открывать другие спортивные и культурные мероприятия, какие будут алгоритмы безопасности".

Как уже сообщалось, 20 мая, после долгих дебатов, Сейм поручил правительству разработать процедуры, позволяющие тем, кто вакцинирован против Covid-19, и тем, кто недавно переболел этой болезнью, посещать матчи чемпионата мира по хоккею в Риге. Решение о допуске зрителей на трибуны полностью зависит от правительства.