Депутат от Нацобъединения Наудиньш привился от Covid-19 вакциной, непризнанной в ЕС

Депутат Сейма от Национального объединения Роман Наудиньш сообщил агентству LETA, что привился непризнанной в Европейском союзе вакциной, поэтому не смог представить сертификат, который необходим парламентариям для посещения заседаний.

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Вакцину Наудиньш не называет. Но говорит, что эта вакцина признана Всемирной организацией здоровья. Политик подчеркивает, что у каждого должно быть право выбирать, какой вакциной прививаться. Депутат обещал назвать вакцину тогда, когда подаст все необходимые документы в ответственные учреждения, чтобы получить сертификат, признанный в ЕС.

Наудиньш надеется, что вакцина, которую он выбрал, будет признана в Латвии. Но впереди долгий бюрократический процесс, признал политик. Он раскритиковал скорость, с которой было принято решение обязать людей пройти вакцинацию, чтобы иметь возможность работать.

Наудиньш заявил, что привился до принятия закона об обязательной вакцинации. Но сейчас политик сожалеет, что не сделал это еще летом. По его словам, тогда возник вопрос, может ли он вообще вакцинироваться по состоянию здоровья. Потому в итоге и выбрал иную вакцину.

Роман Наудиньш, представляющий правящее Национальное объединение, критикует политику государства в области вакцинации, называя ее недемократичной.

Как уже сообщалось, сертификат, подтверждающий вакцинацию или перенесенную болезнь, не смогли предъявить четыре депутата. Кроме Наудиньша — Владимир Никонов ("Согласие"), Юлия Степаненко ("Латвия на первом месте") и Янис Адамсонс, который находится под стражей из-за подозрений в шпионаже. При этом, по словам Наудиньша, у Никонова на вторник запланирована вторая инъекция и через какое-то время он получит сертификат.