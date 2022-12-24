Депутат от СЗК Бригманис владеет 11 объектами недвижимости в Латвии и Великобритании
Foto: LETA

Депутат Сейма Аугустс Бригманис (Союз "зеленых" и крестьян, СЗК) в своей декларации государственного должностного лица указал 11 объектов недвижимости, которыми он владеет. Из них 10 находятся в Латвии, а один — в Великобритании.

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Политик владеет пятью земельными участками в Елгаве, двумя в Пуреской волости Тукумского района и еще одним в Юрмале. Кроме того, Бригманис задекларировал два земельных участка со зданиями в Пуреской волости и один в британском городе Дерби.

Депутат от СЗК имеет безналичные сбережения, которые в общей сложности составляют 482 373 евро. Из них 74 081 евро или 64 787 фунтов стерлингов хранятся в британском банке Lloyds Bank.

В декларации Бригманис также указал собственные долговые ценные бумаги, общая стоимость которых составляет 50 000 евро.

Кроме того, парламентарий владеет десятью долями капитала Jelgavas dzirnavas общей номинальной стоимостью в 14,23 евро, а также 100 долями капитала крестьянского хозяйства Priedule номинальной стоимостью 1,42 евро.

У Бригмана также есть частные пенсионные фонды и страхование жизни с накоплениями.

В декларации политик также отметил свой автомобиль Audi Q5, выпущенный и зарегистрированный в 2015 году.

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