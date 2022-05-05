Депутат Рижской думы: большой вопрос, что будет с беженцами по истечении 90-дневного периода поддержки
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Самый большой вопрос в связи с приемом украинских беженцев — что будет с ними, когда истечет 90-дневный период оплаченный государством поддержки, заявил в интервью телеканалу TV3 председатель Комитета по социальным вопросам Рижской думы Виестурс Клейбергс (Par!/Прогрессивные). Для многих беженцев этот период истекает уже в конце мая-начале июня.

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Политик сообщил, что Рига приняла на данный момент чуть менее 14 тысяч беженцев. Число вновь зарегистрированных беженцев в столице в последние недели сокращается, но по-прежнему составляет около 200 человек в день.

По оценке Клейнберга, сейчас Рижская дума занимается приемом беженцев. Самые большие проблемы возникают у социальных работников, которые загружены работой с беженцами. Около 2,5 миллионов евро было выплачено в виде пособий беженцам.

Политик подчеркнул, что самый большой вопрос сейчас — что будет с беженцами по истечении 90 дней, после которых государство перестанет платить за прием беженцев. Тогда, например, социальные работники должны будут заняться оценкой доходов беженцев, что еще больше увеличит их нагрузку.

На просьбу оценить, смогут ли беженцы прокормить себя по прошествии этих 90 дней, Клейнбергс ответил, что некоторые из них смогут это сделать. Это подтверждает тот факт, что в Латвии начали работать около 1500 беженцев. Однако политик отметил, что государство откладывает языковые курсы для беженцев.

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