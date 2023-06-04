Депутат Рижской думы Йиргенсонс вышел из фракции "Согласия"

Депутат Рижской думы от партии "Согласие" Гунтарс Йиргенсонс покинул фракцию, сообщает агентство LETA.

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По словам Йиргенсонса, после выхода из фракции "Согласия" он продолжит работать в Рижской думе в качестве независимого депутата.

Политик добавил, что пока не готов давать более подробные объяснения. Он также не сообщил, будет ли в будущем участвовать в работе других думских фракций.

Гунтарс Йиргенсонс в Рижской думы работал в комитете по делам финансов и управления, а также в комитете по образованию, культуре и спорту.

Свою работу в думе он начал в конце 2021 года, когда занял место депутата Романа Межецкого.