Депутат Рижской думы Коссовичс заболел Covid-19
Foto: LETA

Руководитель фракции "Развитие/За/Прогрессивные" в Рижской думе Мартиньш Коссовичс сообщил в Twitter, что заболел Covid-19. "На данный момент чувствую себя вполне хорошо. Сообщил друзьям и коллегам, соблюдаю предписания врачей и Центра профилактики и контроля заболеваний", — пояснил Коссовичс.

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Во время карантина политик будет исполнять свои обязанности депутата Рижской думы удаленно.

За сутки в Латвии подтверждено 612 новых случаев Covid-19, четыре инфицированных скончались. Один умерший пациент входил в возрастную группу 45-50 лет, двое — 55-65 лет, один — 90-95 лет.

За прошедшие сутки сделано 7810 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 17 687 человек, выздоровели 1806 пациентов.

На сегодняшний день в больницах находятся 519 больных Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За прошедшие сутки было госпитализировано 63 пациента.

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