Депутат Рижской думы предлагает демонтировать памятник освободителям

Депутат Рижской думы Рита Нашениеце ("Новое Единство") призывает Совет памятников городской думы принять решение о демонтаже памятника советским воинам-освободителям в парке Победы в Пардаугаве. Об этом сообщается на странице политика в социальной сети Facebook.

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Нашениеце призывает Совет по памятникам горсовета поддержать "демонтаж сооружения", поскольку памятник стал "нетипичным для международной практики объектом российско-латвийского соглашения".

Депутат указывает, что "Россия не выполняет своих международных и моральных обязательств, показывая свою истинную сущность агрессора".

"Наши настоящие обязательства перед своим народом сейчас таковы. Этот объект — наше клеймо. Это символ не только чужой силы, но и нашего собственного замешательства и страха", — полагает Рита Нашениеце.

Депутат РД от партии "Новое Единство" обращает внимание на то, что в середине апреля большинство членов Рижского совета по памятникам (РПП) проголосовало за предложение депутата Рижской думы Олега Бурова ("Честь служить Риге") снять с повестки дня заявление Екабпилсского отделения Национального объединения по демонтажу памятника освободителям Риге в Пардаугаве.

"В основе лежало ожидание мнения правительства. Но время не ждет. Вчера в Совете по памятникам долго обсуждали изменение названия памятника, но его можно было назвать только "Объект под снос". Я призываю к проведению внеочередного заседания совета, которое было бы посвящено только этому вопросу", — отмечает депутат РД.

Она подчеркивает, что само название объекта вводит в заблуждение. По мнению Нашениеце, это создает впечатление, что Латвия освобождена, хотя "речь идет о смене одной оккупации на другую и упоминании ЛССР, которой больше не существует и которая воплощает в себе факт оккупации как противоестественное формирование иностранной власти".

"Пример агрессии России показывает нам, что ее имперские аппетиты не исчезли, она по-прежнему угрожает любому из соседей, ее проявления приняли фашистские формы и проявляются в агрессии и военных преступлениях. Безнравственная сила не заслуживает памятников", — заявила политик.

По ее словам, памятник воинам-освободителям в Риге разделяет общество, служит элементом психологической хирургии и устрашения. Нашениеце отмечает, что своим географическим положением — в парке Победы, посвященном борьбе за независимость Латвии, и недалеко от вагона, в котором перевозили депортированных жителей Латвии в Сибирь — памятник вызывает "чувство жестокого и массового преодоления".

"Объект является удобным местом для проведения "фальшивых операций" и провокаций, поэтому его демонтаж также важен для общей безопасности всех нас. Подчеркну, памятники находятся на кладбище. Мы не спим, мы преодолеваем свои страхи. Используйте этот исторический момент. Латыши — радикалы толерантности, но всему есть предел", — отмечает она.

Политик признает, что тендера на снос памятника не будет, так как "строительные компании сочтут за честь находиться там", а люди "придут с молотками его сносить". Нашениеце подчеркивает, что демонтаж не должен вызвать стихийные бедствия, его следует проводить организованно и с соблюдением мер безопасности.

Как сообщалось, в связи с вторжением России в Украину актуализировался вопрос о существующем памятнике освободителям в Риге, в парке Победы, и о возможном его демонтаже.