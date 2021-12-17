Депутат Сейма Адамсонс может выйти из тюрьмы, если за него внесут залог в 30 000 евро
Foto: LETA

В пятницу суд Видземского предместья Риги в очередной раз продлил для депутата Сейма Яниса Адамсонса, обвиняемого в шпионаже в пользу России, меру пресечения в виде лишения свободы. Но в этот раз решение предусматривает, что в случае внесения залога в размере 30 тысяч евро Адамсонс сможет выйти на свободу.

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По информации Латвийского телевидения, Адамсонс подозревается в передаче информации в Россию в течение последних четырех лет. Неофициально известно, что Адамсонс передавал общедоступные документы — различные поправки к законам, информацию об армейских закупках и бюджете, а также о ситуации на восточной границе Латвии. Якобы Адамсонс передавал данные о позиции Балтийской ассамблеи в отношении проекта Nord Stream 2. Якобы депутат использовал свой парламентский компьютер для передачи информации.

По данным агентства LETA, Служба государственной безопасности подозревает Адамсонса по более чем 40 эпизодам шпионажа.

В декабре большинство депутатов Сейма удовлетворили просьбу Генеральной прокуратуры начать уголовное преследование депутата парламента Яниса Адамсонса, подозреваемого в шпионаже в пользу России. 18 депутатов проголосовали против.

По неофициальной информации, Янис Адамсонс тяжело болен, за последние годы он перенес несколько операций.

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