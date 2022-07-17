Адвокат и депутат Сейма Алдис Блумбергс скончался в возрасте 52 лет, сообщает его коллега, присяжный адвокат Девийс Элнионис.

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Алдис Блумбергс работал в офисе Элниониса, прежде чем заняться политикой. Известно, что у Блумберга в последнее время были серьезные проблемы со здоровьем.

Блумбергс был избран в 13-й Сейм по списку партии "KPV.LV", но в 2020 году вступил во фракцию "Новое Единство", информирует LSM.lv.

Алдис Блумбергс родился 16 октября 1969 года. Окончил Рижский промышленный политехникум по специальности технолог мебельного производства, в Латвийском университете освоил профессию юриста и получил степень магистра европейского и международного права. Работал присяжным адвокатом и арбитром.