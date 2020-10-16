Депутат Сейма Линда Лиепиня сложила мандат

Парламентарий Линда Лиепиня приняла решение сложить депутатский мандат, свидетельствует находящееся в распоряжении агентства ЛЕТА заявление Лиепини.

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В заявлении Лиепиня пишет, что у нее по меньшей мере 13 причин покинуть Сейм.

Лиепиня считает, что в Латвии на протяжении долгого времени нарушается Конституция, ограничивается демократия, власть в Латвии не принадлежит народу, а Сейм принимает законы, которые не соблюдает.

Она также заявляет, что народ Латвии потерял веру в политиков, президент служит власть имущим, депутаты Сейма голосуют не по совести, а Конституционный суд не контролирует соблюдение Конституции.

Также политик отметила, что людям, которые занимаются бизнесом, в Латвии запрещается приходить к власти, а главные посты в стране занимают люди с двойным гражданством.

На данный момент у политика нет планов на будущее, потому что "она не живет ни в прошлом, ни в будущем". Планы Лиепини ограничиваются завтрашним визитом к друзьям и поеданием плова.

Лиепиня была избрана в Сейм 13-го созыва из списка партии KPV LV, но позже политик вышла из фракции и продолжила работу в качестве не принадлежащего к фракциям депутата.

По информации Центральной избирательной комиссии, на мандат Лиепини теперь сможет претендовать Марис Можвилло (KPV LV).