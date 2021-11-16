Депутат Сейма Никонов подал в мандатную комиссию сертификат о вакцинации
Foto: Saeimas administrācija

Депутат Сейма Владимир Никонов ("Согласие") подал сертификат о вакцинации в комиссию Сейма по мандатам, этике и заявлениям.

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Как сообщила во вторник, 16 ноября, на заседании комиссии ее председатель Янина Курсите-Пакуле (Национальное объединение), сертификат Никонова комиссия получила поздно вечером в понедельник.

Согласно закону, комиссия должна доложить об этом на следующем заседании Сейма, чтобы депутат мог в нем участвовать. Следующее заседание состоится во вторник, и на нем парламентарии продолжат рассмотрение госбюджета 2022 года.

Это означает, что свои сертификаты не представили уже только три депутата Сейма - подозреваемый в шпионаже Янис Адамсонс, который находится в тюрьме, Юлия Степаненко ("Латвия на первом месте") и Роман Наудиньш, член Национального объединения, который привился не признанной в ЕС вакциной.

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LETA

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LETA

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"Согласие" Владимир Никонов Роман Наудиньш Юлия Степаненко Янис Адамсонс
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