Депутат Сейма от "Согласия" Борис Цилевич получил высокую должность в ПАСЕ

Депутат Сейма от партии "Согласие" Борис Цилевич 27 января был избран в Страсбурге председателем Комитета по юридическим вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщили порталу Delfi в "Согласии".

Должность, которую займет Цилевич, является одной из самых ответственных, которую когда-либо занимал представитель Латвии в ПАСЕ.

"Комитет по юридическим вопросам и правам человека считается вторым по важности в ПАСЕ и готовит намного больше докладов и проектов резолюций и рекомендаций, чем любой другой комитет Ассамблеи, — пояснил Цилевич. — В его компетенции все вопросы, связанные с Европейской конвенцией прав человека, другими европейскими договорами, работа Страсбургского суда и исполнение его решений — в общем, ключевые вопросы для Совета Европы".

"Все эти вопросы чрезвычайно актуальны и для Латвии", — подчеркнул он.