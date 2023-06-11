Депутат Сейма предлагает обязать чиновников госуправления давать клятву лояльности
Foto: LETA

Депутат Сейма Андрейс Целяпитерс ("Новое Единство") предлагает установить, чтобы работающие в государственном управлении лица подписывали специальную клятву верности Латвии и Конституции, сообщает агентство LETA.

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Андрейс Целяпитерс представил предложение о внесении изменений в Закон о госуправлении. Депутат от "Нового Единства" предлагает дополнить закон положением о том, что приступая к исполнению обязанностей чиновник должен подписать клятву лояльности.

Депутат Сейма предлагает включить в трудовой договор или другой документ обещание: "Обязуюсь быть честным и справедливым, верным Латвийской Республике и ее Конституции, не высказывать публично мнения против и не предпринимать действий против другой страны ЕС или НАТО, а также против независимости, территориального единства и госаппарата Украины, Молдовы или Грузии".

Сейм концептуально поддержал поправки к Закону о государственном управлении. Поправки предусматривают определение того, что лица, занятые в госуправлении, должны быть верны Латвии и Конституции.

Комиссия Сейма национальной безопасности (NDK) в сотрудничестве со Службой государственной безопасности (СГБ) и Юридическим бюро Сейма разработала поправки к Закону о госуправлении с учетом заявления, подписанного более 13 000 граждан, о "запрете прокремлевски настроенным лицам занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления".

Председатель NDK Янис Домбрава отметил, что инициатива актуальна. Комиссия вместе с СГД и Юридическим бюро Сейма попыталась найти способ усилить принцип лояльности в латвийском законодательстве.

В аннотации поправок указано, что Закон об образовании в настоящее время предусматривает, что работники должны быть лояльны к государству, напоминая о прецеденте, когда несколько лет назад учитель на уроке агитировал против Латвии в пользу России. По словам Домбравы, тогда же были внесены изменения в Закон об образовании.

Обязанность лояльности закреплена в некоторых других законах, но отсутствует комплексное регулирование. В ходе первоначальных обсуждений предполагалось, что около 20-30 законов могут быть изменены с целью включения критерия лояльности.

Поправки запретят лицам, деятельность которых направлена ​​на подрыв территориального единства Украины в интересах России, работать в органах государственной власти и местного самоуправления.

Предполагается, что лицам, занятым в госуправлении, будет запрещено выражать такое общественное мнение или осуществлять такие действия, направленные против территориальной неделимости, суверенитета и независимости демократического государства или конституционного строя.

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Предполагаемые поправки не будут применяться к случаям, когда лицо выражает критическое, ироничное или саркастическое мнение о государственных учреждениях и должностных лицах, к мнению, не высказывавшемуся публично, а также к другим ситуациям, в которых может проявиться неосмотрительность при обвинении работника госуправления, но это не дает оснований считать человека нелояльным к Латвии и Конституции.

По мнению Домбравы, вопрос, следует ли устанавливать обязанность лояльности по отношению к выборным должностным лицам, остается открытым. Он указал, что складывается своеобразная ситуация, когда в некоторые советы самоуправлений, а также в Сейм могут попасть лица, открыто и враждебно настроенные по отношению к Латвии, несмотря на присягу депутата Сейма и Регламент Сейма.

Председатель NDK подчеркнул, что поправки не запрещают чиновникам госуправления высказывать критическое мнение о политике или политических партиях: цель изменения закона - об отношении к стране, а не о политиках или других служащих.

"Нельзя опошлять, высмеивать или пытаться принижать существование и Конституцию Латвии. Но это не мешает людям сохранять в жизни сарказм по отношению к политическим процессам в стране. Важно это подчеркнуть, чтобы не было неправильного толкования", — подчеркнул Домбрава.

По мнению политика, важно, чтобы поправки в закон продвигались достаточно гладко и не исчезал смысл поправок, касающихся определения критерия лояльности для сотрудников госучреждений и органов местного самоуправления.

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