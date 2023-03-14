Депутат Сейма призывает Госконтроль проверить законность выделения в Резекне средств на занятия по русскому языку
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Депутат Сейма Эдмунд Юревиц ("Новое Единство") обратился в Государственный контроль с призывом проверить, законно ли выделены средства на факультативные занятия по русскому языку в Резекне.

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Об этом депутат сообщил в Twitter, ссылаясь на опубликованную на портале Lsm.lv информацию о том, что на факультативные занятия по русскому языку в Резекне в этом году выделено 21 000 евро.

Резекненское самоуправление выделяет дополнительное финансирование для изучения русского языка и литературы в школах нацменьшинств с 2020 года. В четырех школах в общей сложности предусмотрено 80 уроков в неделю, сообщает Lsm.lv.

Юревиц в своем заявлении Госконтролю отмечает, что это тревожная информация, так как выделение средств полностью противоречит политике образования в Латвии, предусматривающей постепенный переход на обучение только на государственном языке.

"Действия самоуправления неприемлемы не только с точки зрения принижения роли государственного языка, но и, на мой взгляд, должны быть оценены с точки зрения эффективного и законного использования публичных средств", — указал Юревиц.

О том, как школы смогут организовывать занятия по русскому языку в рамках программы образования по интересам после перехода полностью на государственный язык обучения, читайте здесь.

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