Депутат Сейма Вячеслав Домбровский в августе учредит партию

Независимый депутат Сейма Вячеслав Домбровский, покинувший в прошлом году "Согласие", планирует в конце августа учредить политическую партию на основе работы, проделанной недавно созданным обществом Republika 2030. Новая партия собирается стартовать на выборах в Сейм в 2022 году.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как свидетельствует информации, доступная в Firmas.lv, общество Republika 2030 было учреждено 29 марта этого года. Отвечая на вопрос, может ли партия быть создана на базе общества, Домбровский сказал, что юридически общество преобразоваться в партию не может, но подтвердил, что общество станет основой партии.

На вопрос, возьмет ли партия то же название, что и общество — Republika 2030 — Домбровский не ответил, сказав, что название будет оглашено в момент учреждения в августе.

Политик не называет и имена потенциальных членов партии, поясняя, что о них также будет сообщено в конце лета. Домбровский сказал, что сейчас идет активная рекрутация новых членов, чтобы в августе удалось собрать более чем минимальное число учредителей партии — более 200 человек.

В 2018 году Вячеслав Домбровский был избран в 13-й Сейм по списку "Согласия". В конце 2020 года у Домбровского обострились отношения с руководством "Согласия" и он вместе с депутатом Сейма Любовью Швецовой был исключен из партии — за нарушение устава. Впервые Домбровский появился в политике как член и депутат Партии реформ Затлерса, в те же времена он занимал посты министра образования и министра экономики.

Среди членов правления общества Republika 2030 фигурируют еще независимый депутат Сейма, бывший заместитель госсекретаря Министерства образования и науки Эвия Папуле, отставной полковник Раймонд Рубловскис. В правление вошли юрист и бывший глава Госканцелярии Элита Дреймане, бывший министр сообщения Анрийс Матисс, член правления даугавпилсского завода Ditton, прежний руководитель Rēzeknes satiksme Евгений Коршенков, экс-глава Государственной инспекции данных Сигне Плуминя, консультант, музыкант, в прошлом редактор Diena Сергей Анцупов, экономист Сергей Губин, экс-председатель Rīgas namu pārvaldnieks Александр Антонов, бывший сотрудник Центральной агентства финансов и договоров Артур Григорьев.

Многие из членов правления Republika 2030 прежде работали с Домбровским или были связаны с "Согласием". От "Согласия" баллотировались в 13-й Сейм Матисс, Рубловскис и Губин. Эвия Папуле была избрана депутатом Сейма от "Согласия" в 2018 году.

Сергей Анцупов прежде был советником министра здравоохранения Анды Чакши, представлявшей Союз "зеленых" и крестьян.

Домбровский заявил, что новая партия собирается стартовать в 2022 году на выборах в Сейм. Ранее Домбровский говорил о том, что учредители Republika 2030 считают, что выбор партиями ниш — правые, левые, русские, латыши и так далее — является тупиковым. Republika 2030 не хочет разделять людей по национальности или идеологии, и будет придерживаться центристской позиции.