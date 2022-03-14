Депутат Сейма Юрашс, присоединившийся к украинским силам, сложил мандат

После присоединения к украинским силам председатель Юридической комиссии Сейма, член партии "Консервативные" (бывшей Новой Консервативной партии) Юрис Юрашс направил в парламентскую Канцелярию заявление о сложении депутатского мандата. Эту информацию подтвердил сам парламентарий.

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Согласно результатам выборов. Место Юраша может занять Иева Акуратере, однако подтверждения тому, что она собирается работать в парламенте, пока нет.

Напомним, Юрис Юрашс, окончивший Полицейскую академию и много лет проработавший в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, на прошлой неделе заявил, что отправляется защищать Украину.