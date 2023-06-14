Депутат Сейма Юревиц получит постоянный мандат. Вместо Ринкевича

14 июня комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям постановила, что депутат Эдмунд Юревиц ("Новое Единство") будет в составе 14-го Сейма не временно, а постоянно.

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Юревиц вошел в состав Сейма в декабре прошлого года на период, пока избранный депутат Эдгар Ринкевич выполняет обязанности министра иностранных дел в правительстве Кришьяниса Кариньша.

После избрания президентом Латвии Ринкевич объявил о сложении мандата, поэтому Юревиц получает постоянный мандат.

Депутат работает в комиссии по государственному управлению и делам самоуправлений, в комиссии по устойчивому развитию, в подкомиссии по жилищным вопросам и парламентской комиссии по расследованию последствий "капитального ремонта" финансового сектора.