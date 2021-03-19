Депутат Шмитс пропустил 38 из 42 заседаний Сейма, чтобы показать, что лишить мандата за это не могут
Foto: DELFI

Внефракционный депутат Сейма Дидзис Шмитс, избранный от партии KPV LV, не присутствовал на 38 из 42 заседаний парламента, выяснила комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям. Причем сам Шмитс пояснил газете Latvijas avīze, что пропускал заседания намеренно.

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Действия Шмитса были реакцией на то, что Сейм так и не внес поправки в свой регламент об организации удаленных внеочередных заседаний. В итоге Шмитс создал прецедент, когда, согласно нормативным актам, даже такого злостного прогульщика официально наказать нельзя.

Если депутат отсутствует более чем на половине заседаний, его мандат может быть аннулирован. Однако эта норма распространяется на обычные, а не внеочередные заседания, на которые депутаты собираются уже почти год, указал Шмитс. Формально, не участвуя в удаленных заседаниях, он ничего не нарушил, так как посещаемость очных заседаний была соблюдена.

По мнению ряда депутатов комиссии, перед тем, как включить вопрос о Шмитсе в повестку дня, комиссия должна заслушать представителей президиума Сейма и юридического бюро. Секретарь Сейма Андрей Клементьев сообщил Latvijas avize, что президиум информирован об этой ситуации и рассматривал ее, попросив Шмитса дать объяснения.

"Президиум следит за ситуацией и контролирует ее. Нет оснований для того, чтобы аннулировать мандат у депутата", — считает при этом Клементьев.

Представитель "Нового Единства" Айнар Латковскис в разговоре с изданием сказал, что не может согласиться с тем, как Шмитс интерпретирует Сатверсме, однако отметил "стойкость его характера". "Большая часть лидеров оппозиции ему могла бы лишь тапочки подносить", — считает политик.

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