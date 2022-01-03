Депутат: случаи домашнего насилия должны расследовать омбудсмены, занимающиеся такими преступлениями

Насилие в семье должно расследоваться омбудсменами, которые уже специализируются на расследовании таких преступлений. Такой подход также привел бы к наказанию виновного, заявил агентству LETA председатель Юридической комиссии Сейма Юрис Юрашс (Новая консервативная партия, НКП).

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Отвечая на вопрос о предотвращении домашнего насилия, политик пояснил, что параллельно с предоставленными в законодательстве инструментами это сложный вопрос, в котором важно обучение и повышение осведомленности омбудсменов. Как и в других сферах, очень важно, чтобы расследованием случаев насилия в семье занимались омбудсмены, которые специализируются на раскрытии таких преступлений, указал Юрашс.

Это обеспечит эффективное расследование, которое привело бы к наказанию виновных в домашнем насилии, отметил Юрашс.

Депутат указал, что необходима поддержка в обеспечении места проживания для жертв таких преступлений, чтобы защитить от насильников. Однако, этот вопрос входит в компетенцию Министерства благосостояния, добавил политик.

Как заявил Юрашс, вместе с руководителями Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции и Комиссии по социальным делам в случае необходимости можно было бы организовать заседание для определения того, что еще можно системно улучшить для предотвращения насилия в семье. Политик указал на необходимость продолжать прислушиваться к судам, омбудсменам и неправительственным организациям.

Парламентарий также подчеркнул, что данный вопрос уже долго стоит в повестке Юридической комиссии и Сейма, о чем свидетельствуют принятые в 2021 году поправки в Гражданском процессуальном законе, которые позволяют суду установить, что склонным к насилию людям нужно пройти курс социальной реабилитации для снижения насильственного поведения. Юрашс выразил надежду, что эти курсы являются реальным инструментом, который поможет уменьшить повторения насильственных действий.

Депутат указал, что не всегда жертвы домашнего насилия были готовы сообщать о случившимся, однако сейчас наблюдается положительная динамика: потерпевшие стали смелее и информируют о пережитом насилии, а также ответственные учреждения в целом адекватно реагируют на такие заявления. Сейм регулярно выслушивает ответственные службы о том, что необходимо улучшить в существующей системе, чтобы "хорошо" не было только на бумаге, а у судов и омбудсменов был максимально широкий спектр инструментов, отметил Юрашс.