Депутат "Согласия" Лочмеле: 11 мест в Сейме от русскоязычных — это позор

Одиннадцать мест в парламенте от русскоязычного меньшинства в Латвии — это позор, заявила представитель "Согласия" Регина Лочмеле в эфире программы Латвийского Радио-4 "Открытый разговор".

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Причинами такого результата она считает мобилизацию "латышского" избирателя, неспособность "русских" партий договариваться между собой и "вождизм" внутри этих партий, сообщает Rus.LSM.

"В том, что произошло, я вижу две глобальные причины. Первая — слабость старых партий. Вождизм и нежелание меняться...Второе — нежелание дать молодым не просто возможность участвовать в выборах,..но те позиции, с которых они стартовали, как бы заранее говорили нашему избирателю...о том, что их место во второй половине списка. Это неправильно", — сказала Регина Лочмеле.

По ее мнению, 11 мест в парламенте от русскоязычного меньшинства в Латвии — это позор. "Мы не учли другого: насколько мобилизовался латышский избиратель. Попадание в парламент — это вопрос пропорционального представительства... Если мы посмотрим на количественные показатели русскоязычных партий, это все равно очень маленькие цифры", - отметила она.

Лочмеле считает, что большинство людей хотели поменять власть и добиться перемен в стране, а не проголосовать за конкретные партии.

"Совершенно понятно, что во время войны и кризиса люди, растерявшиеся ищут опору в очень четких и сильных лидерах и в мнениях, может быть, выраженных тремя-пятью предложениями, которые были бы очень радикальны", — сказала представитель "Согласия".

По мнению депутата, результат выборов стал также следствием абсолютной дезорганизации среди русскоязычных избирателей и среди того политического спектра, который им предлагается.

"Мы видим очень низкий уровень, скажем так, политической подготовки людей. Во время этой кампании я встретилась не с одной тысячей человек и поняла, что по-прежнему люди, во-первых, абсолютно не понимают разницу между муниципальным уровнем и парламентским, они не понимают, чем занимается парламент вообще, по сути, разницу между правительством и парламентом", — сказала Лочмеле.

По ее словам, главная ошибка "русских" партий — то, что они не идут на выборы объединенным списком. Политик признала, что в этот раз это было невозможно, однако считает, что это неизбежно произойдет в будущем.

"Проблема наших партий — в неумении договариваться, в том числе в царящем в них вождизме. В невозможности говорить не только между партиями и находить компромисс, но и внутри них", — отметила депутат.

В свою очередь сопредседатель "Русского союза Латвии" (РСЛ) Мирослав Митрофанов отметил, что нужно искать партнеров, однако назвал неправильным "объединение ради объединения", а самое сложное — найти платформу.

Митрофанов признал технологическое преимущество и энергию партии "Стабильности!", назвав "Согласия" и РСЛ "слишком сложными", так как современные люди не читают большие тексты.

"Опыт "Cогласия" показал, что нельзя ограничиваться парламентской деятельностью. Для левоцентристской партии в современных условиях этого недостаточно", — подчеркнул Митрофанов. По его мнению, должна быть парламентская деятельность и акции протеста. От последнего как раз отказалось "Согласие", указал политик.

Сопредседатель РСЛ заявил, что СМИ пытались внушить, что его политическую силу "закроют" к осени, что повлияло частично на потерю голосов. Митрофанов призвал "не допустить демонизации" в СМИ прошедшей в Сейм партии "Стабильности!".

Лидер "Стабильности!" Алексей Росликов отрицает то, что его партия "откусила" голоса у РСЛ или других партий. По его мнению, люди проголосовали за "Стабильности!", потому что хотят видеть новые силы в политике, а старые партии не обновились. Росликов отметил, что его партия смогла побудить идти на выборы молодежь. Кроме того, он выразил готовность к диалогу с другими партиями.

Ранее депутат от "Согласия" Регина Лочмеле не исключила самоликвидацию своей партии, если ее идеи не будут востребованы на следующих выборах. Политик подчеркнула, что это — ее личное мнение.