Депутат: в случае суровой зимы Латвии может не хватить природного газа

В случае суровой зимы природного газа в Латвии может не хватить для всех нужд, например, для производства электричества и работы некоторых предприятий. Такое мнение в интервью агентству LETA высказал председатель Комиссии народного хозяйства, аграрной, региональной политики и политики среды Кришьянис Фелдманс (“Консервативные”).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он допускает, что если не произойдет неожиданного развития событий, природного газа может не хватить для обеспечения отопления. В то же время Фелдманс указал, что ответственные создатели энергетической политики из Министерства экономики отказались предоставить ему и его комиссии более подробную информацию о том, сколько природного газа есть и будет у Латвии.

Депутат обеспокоен тем, что даже во второй половине осени при запуске терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Палдиски (Эстония), а также при получении поставок через Клайпедский СПГ терминал, объем природного газа, необходимый для общего потребления Латвии, не будет покрыт.

Правительство и Минэкономики должны опубликовать расчеты о достаточности природного газа, а также немедленно подготовить план экономии энергии в госучреждениях, даже если этот шаг доставил бы неудобства, подчеркнул глава комиссии народного хозяйства. План экономии в госучреждениях пошел бы на пользу сохранению запасов природного газа для нужд домохозяйств, пояснил депутат.

Политик указал, что комиссия еще до межсессионного перерыва Сейма неоднократнао вызывала ответственных представителей как Минэкономики, так и единого оператора по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid (Conexus), чтобы попытаться установить имеющиеся хранилища природного газ, а также то, кому принадлежат резервы Инчукалнского газохранилища. Однако и представители Conexus, и Минэкономики заявили, что это коммерческая тайна.

Депутат также встревожен вероятностью того, что энергоресурсов может не хватить в случае суровой зимы или, если Латвия будет отключена от круга энергоснабжения BRELL, который соединяет страны Балтии с Россией и Беларусью.

Фелдманс подчеркнул, что план энергоэкономии должен быть объявлен во всех госучреждениях немедленно, в том числе, следует отказаться от ненужного освещения в зданиях.

По его словам, Латвия достигла нынешней неопределенной ситуации из-за того, что строительство СПГ-терминала в стране неоправданно и долго затягивалось. На данный момент возможности Латвии использовать СПГ-терминал в Клайпеде ограничены, поскольку Польша платит больше денег, чтобы обеспечить себе поставки природного газа, пояснил политик.

То, что ответственные лица ранее заявляли в комиссии о том, что газопровод между Польшей и Литвой поможет Латвии с поставками природного газа, оказалось «наглой ложью», потому что природный газ идет в обратном направлении, подчеркнул Фелдманс.

В качестве рисков он называет то, что запасов природного газа может не хватить для производства электроэнергии ТЭЦ-2, а также могут пострадать некоторые коммерсанты, чья деятельность требует природного газа.