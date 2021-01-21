Депутатам Рижской думы в этом году собираются повысить зарплаты
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Комитет финансовых и административных дел Рижской думы одобрил повышение зарплат депутатам Рижской думы, включая председателя Рижской думы, его заместителей и руководителям комитетов, сообщает LETA.

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Кроме того, проект решения подразумевает сделать должность заместителя комитета РД оплачиваемой.

Согласно информации в распоряжении LETA, таким образом, мэр Риги сможет получать 3732 евро в месяц, что на 178 евро больше, чем в прошлом году. Зарплаты вице-мэров вырастут на 124 евро до 2614 евро, а зарплаты депутатов на 58 евро, в сумме - 1230 евро. Заместители руководителей комитетов смогут получать 1230 евро в месяц.

Рост зарплат возник из-за роста средней зарплаты по стране.

Депутаты “Согласия” выступили против роста зарплат из-за ситуации с Covid-19, Юрис Радзевич (ЧСР) призвал отказаться от оплаты труда замруководителей комиссий, а депутат Мирослав Митрофанов (РСЛ) указала, что это не финансовый вопрос, а моральный - зарплаты нельзя повышать, когда в государстве кризис.

На это депутаты коалиции ответили, что рост зарплат предусмотрен законом и они это заслужили. Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис (Новое Единство) сказал депутатам “Согласия”, что они должны в первую очередь признать, что в прошлом созыве думы их однопартийцы занимали фиктивные должности консультантов, и только потом морализировать на тему честного поднятия зарплат.

Окончательное решение должна принять Рижская дума.

Стоит отметить, что ряд самоуправлений и госучреждения в этом году решили заморозить зарплаты. В том числе заморожена зарплата президента Латвии и министров.

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"Новое Единство" Вилнис Кирсис Мирослав Митрофанов Рижская дума
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