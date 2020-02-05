Депутатам самоуправлений придется учить госязык за свой счет; при повторной несдаче лишат мандата

В среду, 5 февраля, парламентская Комиссия по госуправлению и самоуправлениям передала на рассмотрение Сеймом в окончательном чтении поправки к законодательству, которые обязывают тех депутатов самоуправлений, которых Центр госязыка призвал освоить латышский язык на необходимом уровне, оплачивать занятия из собственного кармана, а не на деньги налогоплательщиков, как это было ранее.

Помимо этого, Центр госязыка получит право обратиться в суд с требованием аннулировать мандат депутата самоуправления, если тот без уважительной причины не явился на повторный экзамен по латышскому языку. Уличенный в недостаточном знании госязыка политик должен будет выучить его на должном уровне в течение шести месяцев.

Если депутат самоуправления провалит два экзамена по госязыку подряд, то Центр госязыка должен будет обратиться в суд с просьбой лишить его мандата.

Сейм в окончательном чтении рассмотрит данные законодательные инициативы 13 февраля.