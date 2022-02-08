Депутатам Сейма на "удаленке" продолжают компенсировать транспортные расходы

Несмотря на то, что Сейм вот уже два года не собирается на заседания в очном режиме и даже работа парламентских комиссий осуществляется в онлайн-режиме, почти все депутаты, которым были предоставлены транспортные компенсации, продолжают ими пользоваться, сообщают Diena и Latvijas avīze.

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Правда, по данным за декабрь 2021 года выплаченные депутатам компенсации во время удаленной работы сократились примерно на 33% по сравнению с январем 2020 года, когда Сейм еще работал в стандартном режиме

Так, в декабре 2021 года на компенсации за пользование транспортом ушло 8633,29 евро, а в январе 2020 года — 12 936,55 евро. При этом в январе 2020 года из 66 включенных в список транспортной компенсации депутатов ее не получили трое, а в декабре прошлого года — 14 депутатов. В декабре, который, напомним, был месяцем чрезвычайного положения, самая высокая транспортная компенсация — 595 евро — была выплачена независимому депутату Эрику Пуценсу.

Пуценс объяснил газете Diena, что даже когда работа Сейма происходит дистанционно, он подключается к заседанию парламента из помещений Сейма, поэтому часто ездит из Кулдиги в Ригу. В Кулдиге у него двухкомнатная квартира, где в одной комнате работает жена-учительница, которой часто приходится вести уроки в онлайн-режиме. Депутат не считает возможным работать в спальне, поэтому ездит в Сейм.

Депутат от Национального объединения Илзе Индриксоне, получившая в декабре третью по величине транспортную компенсацию (349,18 евро), подчеркнула, что самые большие расходы связаны с необходимостью работать в очном режиме в Министерстве экономики, где она является парламентским секретарем, потому что удаленная работа не всегда возможна в связи с оборотом документации.