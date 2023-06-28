Депутатская группа "Код Риге" опасается за распад коалиции в Рижской думе и призывает к переговорам

Группа депутатов "Код Риге", входящая в правящую коалицию столичной думы, обеспокоена возможным распадом коалиции и призывает партнеров к переговорам.
Как сообщил агентству LETA руководитель бюро вице-мэра Линды Озолы Каспар Адиянс, группа депутатов обеспокоена тем, что между крупнейшими партнерами по коалиции — "Новым Единством" и "Прогрессивные"/"За" — возник конфликт, который усугубляется.
Чтобы коалиция не распалась, необходимо в ближайшее время встретиться для переговоров, которые должны длиться до достижения рационального компромисса, заявили депутаты группы "Код Риге". Они опасаются, что конфликтом могут воспользоваться "антигосударственные силы" и не удастся "сохранить Ригу под влиянием Латвии".
С другой стороны, лидер фракции "Прогрессивные"/"За" Мартиньш Коссович в беседе с агентством LETA выразил непримиримую позицию в вопросе расследования дисциплинарного дела. По его мнению, необходимо дать расследованию возможность завершиться, а политики не должны влиять на его ход.
Коссович расценивает проект решения думы о создании новой следственной комиссии, поданный вице-мэром Вилнисом Кирсисом и руководителем комитета сообщения Олафом Пулксом (оба — "Новое Единство") как попытку политического влияния на чиновников. У "Нового Единства" и "Прогрессивные"/"За" разное мнение о том, как нужно проводить оценку работы департамента сообщения — "Прогрессивные"/"За" считают, что это должно делать бюро исполнительного директора Риги Яниса Ланге, а "Новое Единство" полагает, что такой круг оценщиков слишком узок и необъективен, и оценку следует поручить новой комиссии.
По мнению Коссовича, Кирсис и Пулкс пытаются повлиять на расследование, угрожая новыми расследованиями, кризисом и распадом коалиции. "Если есть нарушения, то они должны быть расследованы. Независимо от того, были ли они совершены во времена Нила Ушакова или Вилниса Кирсиса", — сказал политик.
Коссович назвал действия Кирсиса политическим двуличием — он активно продвигал расследование нарушений предыдущего директора департамента Виталия Рейнбаха, а сейчас делает все наоборот. По мнению политика, между этими делами есть "только две разницы" — в случае с Рейнбахом речь шла о 20 000 евро, а в случае с бывшим исполняющим обязанности директора департамента сообщения Янисом Вайводасом — о 7 млн евро. Одно нарушение произошло при Ушакове, другое — при Кирсисе.
С другой стороны, говоря о стабильности коалиции, Коссович сказал, что всегда готов к переговорам.
Уже сообщалось, что 16 июня и.о. директора департамента сообщения Янис Вайводс и начальник управления транспортной инфраструктуры Андрей Уртанс были отстранены от занимаемых должностей приказом исполнительного директора Риги Ланге на время расследования дисциплинарного дела.
Должностные лица были отстранены после получения информации от осведомителя и последующей служебной проверки. В ходе проверки были выявлены существенные нарушения, свидетельствующие о расточительстве при работах по ремонту улиц.
Вайводс не согласен с выдвинутыми против него претензиями и обвиняет руководство думы в моббинге. Вице-мэр Кирсис встал на защиту Вайводса.