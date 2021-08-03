Депутату Огрской думы Мартинсонсу не удалось отказаться от депутатской зарплаты в пользу большего пособия по безработице

Депутату Огрской краевой думы Марису Мартинсонсу (Латвийское объединение регионов) не удалось отказаться от депутатской зарплаты, чтобы стать безработным и получить значительно большее, чем зарплата народного избранника, пособие.

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29 июля на заседании думы глава Огрского самоуправления Эгилс Хелманис (Национальное объединение) сообщил, что получено заявление депутата Мартинсонса об отказе от вознаграждения за исполнение депутатских обязанностей.

Заместитель исполнительного директора самоуправления Дана Барбале предоставила юридическое обоснование в связи с заявлением Мартинсонса, указав, что депутат — работник и он не может отказаться от зарплаты.

Мартинсонс на заседании думы пояснил, что хочет отказаться от вознаграждения за исполнение депутатских обязанностей, чтобы получить статус безработного, одновременно сохраняя мандат депутата. Мартинсонс считает, что он как общественно активный депутат не получает адекватную зарплату за свою работу, поэтому хочет стать официально безработным, которому платят пособие. Мартинсонс заявил, что он долгие годы платил государству налоги и теперь хочет использовать сформированное социальное обеспечение.

Мэр Огре Хелманис, парируя Мартинсонсу, указал, что предоставленная аргументация очень слабая и выглядит "схемой". Хелманис напомнил, что в свое время, чтобы Мартинсонс стал депутатам Икшкильской думы, трем уже избранным депутатам пришлось сложить мандаты. "Для меня такая деятельность неприемлема — нас избрали жители, и такие действия обман избирателей. Хочу, чтобы новая дума свою работа начала начала без каких-либо схем и поиска себе благ", — заявил председатель Огрской думы. Он также подчеркнул, что зарплата депутата думы Огрского самоуправления такая же, как у многих жителей страны.

Мартинсонс сказал агентству LETA, что он не сложит мандат, поскольку не хочет подводить избирателей, отдавших за него голоса. Одновременно Мартинсонс считает, что зарплата несоразмерна с тем объемом работы, которая ложится на депутатов краевых дум после Административно-территориальной реформы, когда территории самоуправлений существенно расширились. Он считает, что нужно создавать новую систему оплаты труда депутатов самоуправлений, чтобы народные избранники получали достойное возгнаграждение.

Согласно декларации, Марис Мартинсонс, который прежде — до Административно-территориальной реформы был заместителем председателя краевой думы Икшкильского края (присоидинен к Огрскому краю) — заработал в прошлом году 39 065 евро.

1 июля этого года дума Огрского края утвердила положение о выплате вознаграждения депутатам самоуправления. Согласно этому документу, за час работы депутату платят 7,78 евро, вознаграждение рассчитывается пропорционально отработанному времени, но не более чем за 103 часа в месяц. Депутат Огрской краевой дума может получить 801,34 евро до уплаты налогов.