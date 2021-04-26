Депутаты Дундагского края не использовали последний шанс избрать новое руководство думы
Foto: F64

Понедельник был последним днем, когда депутаты Дундагского края могли избрать новое руководство думы, но они этой возможностью не воспользовались.

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Избрать нового руководителя думы депутатам до 26 апреля поручил министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс.

Его советник по связям с общественностью Агнесе Варпиня сообщила, что Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР) не получило от депутатов Дундагского края никаких пояснений, поэтому завтра министр сообщит о дальнейших действиях.

Так как руководство думы до установленного срока не избрано, МОСРР может инициировать ее роспуск.

Дундагское краевое самоуправление уже длительное время формально работает без руководства — в январе с должностей ушли председатель краевой думы Алдис Фелтс и его заместитель Янис Мауриньш, представляющие объединение избирателей "Нашим людям". Объединение, у которого в думе пять мест из девяти, нового председателя из своих рядов не избирает, но не позволяет это сделать и оппозиции. Вместо этого формальная власть передана исполнительному директору самоуправления Яните Ванде Валтере, и она единственная в краевом самоуправлении имеет право подписи.

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LETA

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LETA
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