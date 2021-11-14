Депутаты готовятся освободить кресла: кто из них до сих пор без сертификата

В пятницу, 12 ноября, Сейм принял решение отстранить от работы депутатов парламента и самоуправлений, у которых нет сертификатов Covid-19. В субботу появилась первая информация о том, кто конкретно может лишиться поста.

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Депутаты должны до 15 ноября предъявить действующий сертификат, который подтверждает факт вакцинации и перенесенного заболевания Covid-19. Депутаты Сейма, у которых нет сертификата, не смогут участвовать в пленарных заседаниях, а также в заседаниях комиссий парламента (в том числе, удаленно). Полномочия депутатов самоуправлений, не имеющих сертификата, будут приостановлены.

К субботе, 13 ноября, администрация Сейма получила информацию о действующих ковид-сертификатах от 92 из 100 депутатов парламента. В понедельник утром Комиссия по мандатам, этике и заявлениям соберется на заседание, чтобы установить, кто из депутатов лишается права участвовать в заседаниях парламента, заявил LETA заместитель председателя комиссии Виталий Орлов ("Согласие").

Полной информации о том, сколько депутатов в конкретных самоуправлениях не смогут выполнять свои обязанности после 15 ноября, на данный момент нет. Однако сообщения из отдельных муниципалитетов свидетельствуют о том, что таких депутатов будет довольно много.

В субботу на чрезвычайном заседании Резекненской думы по собственному желанию была освобождена от занимаемой должности заместитель мэра Резекне Лидия Остапцева ("Согласие"). В думе агентству LETA подтвердили, что у нее не было ковидного сертификата.

Депутат Лиепайской думы Людмила Рязанова ("Согласие") тоже не имеет сертификата. В разговоре с LETA она заявила, что имеет справку от семейного врача, который не рекомендует делать прививку от Covid-19 по состоянию здоровья. С точки зрения закона такая справка не имеет законной силы, поскольку рекомендацию отложить вакцинацию может дать либо специалист клинической университетской больницы, либо врачебный консилиум. Рязанова заявила LETA, что взвешивает возможность подать жалобу в Конституционный суд.

В Балвской краевой думе работает один депутат, у которой нет сертификата, сообщил LETA председатель думы Сергей Максимов (Латгальская партия). Она вместе с семьей переболела Covid-19, но не делала тест, чтобы подтвердить факт заболевания. Самоуправление планирует провести консультации по поводу этой ситуации.

В Елгавской краевой думе вакцину от Covid-19 не сделали три депутата, в том числе заместитель председателя думы Андрис Озолиньш (Латвийская зеленая партия). По словам представителя думы Энии Крейцберги-Капши, он готов взять на себя ответственность за свою позицию.

В Ливанской краевой думе также есть один депутат, у которого нет сертификата. Представители думы в субботу отказались назвать его имя, отмечает LETA.

Ранее уже сообщалось, что парламент в окончательном чтении принял поправки к Закону "О временных дополнительных требованиях к работе депутатов Сейма и дум самоуправлений". Согласно этим поправкам, депутаты, у которых нет сертификата, не могут участвовать в заседаниях, получать зарплату и компенсации. Эти ограничения будут сняты, как только депутат предъявит сертификат. Единственная причина, по которой у депутата Сейма может не быть сертификата — заключение консилиума врачей о том, что прививку нужно отложить.

Реализовывать полномочия депутата думы самоуправления с 15 ноября сможет только депутат, который до 15 ноября получил и предъявил избирательной комиссии самоуправлений сертификат Covid-19, подтверждающий вакцинацию или болезнь. Представители избирательной комиссии на ближайшем заседании думы сообщат о том, у кого из депутатов нет сертификата. Полномочия таких депутатов приостанавливаются решением конкретной думы. Согласно Закону о выборах дум самоуправлений, на место отстраненного невакцинированного депутата в думу заходит следующий за чертой привитый или переболевший кандидат в депутаты. Если отстраненный депутатат все же получает сертификат Covid-19, то его полномочия возобновляются.