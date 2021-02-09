Депутаты комиссии Сейма выразили сомнения в обоснованности антиковидных ограничений
Foto: LETA

Многие решения правительства об ограничениях во время пандемии Covid-19 недостаточно понятны и разъяснены, поэтому Сейму нужно больше контролировать работу Кабинета министров, заявили депутаты подкомиссии по ремеслам и малому бизнесу комиссии Сейма по народному хозяйству.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Депутаты заслушали сообщение парламентского секретаря Министерства экономики Юргиса Миезайниса о текущей экономической ситуации, а также задали вопросы представителям Министерства здравоохранения и Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Председатель подкомиссии Роман Наудиньш упомянул, например, закрытые теннисные корты, где могут играть два человека на безопасном расстоянии друг от друга — гораздо дальше, чем едут люди в общественном транспорте.

Комментируя этот пример, представитель Минздрава Яна Фелдмане заявила, что игра в теннис занимает больше времени, чем поездка на общественном транспорте в пределах города, и нельзя гарантировать, что игроки не встретятся в помещениях общего пользования. Основной принцип заключается в важности конкретных услуг для общества. "В медицинских учреждениях риск заболеть может быть выше, чем на теннисном корте, но мы не можем полностью закрыть медицинские учреждения", — сказала она.

Депутат Сандис Риекстиньш говорил о том, что сейчас страдают те спортивные клубы, которые добросовестно соблюдают все запреты, но есть и такие, кто заклеил окна черной пленкой и продолжает работать. Спортсмены ездят тренироваться в Эстонию, как и другие жители Латвии, чтобы постричься и купить запрещенные товары.

Риекстиньш поинтересовался, почему нельзя допускать к работе спортивные клубы, если они строго соблюдают правила эпидемиологической безопасности, а регистрация посетителей осуществляется в электронном виде.

Фелдмане ответила, что подобные предложения должны исходить от отраслевых министерств. Например, концепция безопасной торговли, принятая на прошлой неделе, была подготовлена Министерством экономики, а спортклубами могло бы заняться Министерство образования и науки.

Депутат Янина Курсите также высказала критику в адрес правительства. "Хотелось бы логичных запретов, пояснений. Я давно не вижу оправданных шагов. Поэтому есть недовольство населения", — сказала она.

Депутаты подкомиссии решили подготовить конкретные предложения по отдельным ограничениям для утверждения в парламенте, чтобы правительство было обязано их выполнять. Одно из предложений — вводить ограничения в зависимости от заболеваемости в конкретных регионах.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

1

Source

LETA

Tags

Министерство экономики Коронавирус Министерство образования Центр профилактики и контроля заболеваний Кабинет министров Роман Наудиньш Сейма
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать

От владельца

Kurzemes prospekts, Imanta, Rīga,
55 000€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Vīlandes iela, Centrs, Rīga,
497 600€
Buru iela, Torņakalns, Rīga,
119 000€
Iecavas iela, Āgenskalns, Rīga,
98 779€
Dignājas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
63 500€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
337 000€
Ventspils nov.,
2 300 000€
Graudu iela, Ķekavas nov.,
160 000€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
600€
Lielā iela, Mārupes nov.,
476 000€
Mastu iela, Centrs, Rīga,
600€
Mūrnieku iela, Centrs, Rīga,
168 000€
Hospitāļu iela, Centrs, Rīga,
339 000€
Mārupes nov.,
1 499 000€
Mežciems, Rīga,
168 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Andreja Saharova iela, Pļavnieki, Rīga,
40 900€
Kļavlapu iela, Ogres nov.,
125 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€
Talsu nov.,
178 000€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Ādmiņu iela 1, Ikšķiles nov.,
189 000€
Ausekļa iela, Lielvārdes nov.,
490 000€
Slokas iela, Imanta, Rīga,
140 000€
Engures nov.,
800€
Diānas iela, Salaspils nov.,
160 000€
Rīgas iela, Babītes nov.,
45 000€
Sesku iela, Dārzciems, Rīga,
330 000€
Tallinas šoseja, Ādažu nov.,
197 000€
Alejas iela, Babītes nov.,
295 000€
Zeme pie jūras, Salacgrīvas nov.,
220 000€
Dārza iela, Talsu nov.,
335 000€
Nāras iela, Āgenskalns, Rīga,
600€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Aveņu iela, Babītes nov.,
209 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
160 000€
Transporta iela, Daugavpils,
64 000€