Депутаты "Нового Единства" в Сейме: нужно прекратить дискриминацию работников, не говорящих по-русски

Восемь депутатов Сейма от "Нового Единства", не достигшие 40 лет, обратились к омбудсмену Юрису Янсонсу с призывом прекратить в дискриминацию работников, не говорящих по-русски.

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Парламентская фракция "Нового Единства" считает, что все имеют равное право на труд, и, несомненно, приобретенное образование и профессиональная квалификация, опыт работы, а также знание иностранных языков способствуют конкурентоспособности сотрудников на рынке труда, повышая шансы на получение желаемой должности и построение успешной карьеры. Однако необоснованные требования к иностранному языку не могут использоваться в качестве основания для дискриминации работников, считают депутаты.

Жалобы жителей и общедоступная информация показывают, что работники, не владеющие русским языком, по-прежнему оказываются в ситуациях, когда необоснованно требуется знание русского языка или не делаются предложения о работе из-за незнания русского языка. Депутаты "Нового Единства" видят необходимость в более эффективных действиях по прекращению языковой дискриминации, поэтому призывают омбудсмена включить вопрос языковой дискриминации в число приоритетных тем исследований на 2023 год.

"Ситуация неприемлема, потому что ухудшает роль государственного языка. В то же время вызывает беспокойство тот факт, что с языковой дискриминацией сталкиваются именно молодые работники, которые, получая образование на латышском языке, выбрали в качестве второго иностранного один из языков Европейского Союза. Таким образом, возникает парадоксальная ситуация, когда эти работники более конкурентоспособны в других странах ЕС, чем в Латвии. На мой взгляд, очевидно, что необоснованные требования русского языка на рынке труда носят не только дискриминационный характер, но и оторваны от экономической реальности, особенно после жестокого вторжения России в Украину, которое внесло существенные изменения в геополитику и экономику", — заявил депутат Сейма от "Нового Единства" Эдмундс Юревицс.