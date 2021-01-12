Депутаты Новой консервативной партии попросили KNAB проверить закупку вакцин от Covid-19
Foto: LETA

Депутаты Сейма от Новой консервативной партии (НКП) Кришьянис Фелдманис и Юрис Юрашс обратились в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) с просьбой проверить закупку вакцин от Covid-19, передает LETA.

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Депутаты просят проверить публично прозвучавшую информацию о закупках. Во-первых, что Латвия могла закупить миллион доз вакцин производства Pfizer/BioNTech, но Министерство здравоохранения заказало только 100 000 доз, сделав основной упор на вакцине производства AstraZeneca. Эта информация прозвучала в эфире передачи Nekā personīga на TV3 без уточнений, когда именно Минздрав отказался от более объемной закупки Pfizer - до того, как стало известно, что эта вакцина станет первой утвержденной в ЕС или после.

Во-вторых, что Государственный совет по иммунизации, формируя закупку, пригласил на встречу представителей только одного производителя вакцин - AstraZeneca Nordic-Baltic. Именно совет должен оценивать закупки и необходимое число вакцин для выполнения плана вакцинации. Политики пришли к такому выводу исходя из интервью председателя совета Даце Завадски в эфире LTV 15 декабря.

Фелдманис считает, что эта информация может свидетельствовать о принятии решения в пользу одного производителя. Депутаты просят KNAB проверить действия ответственных должностных лиц, а также углубленно проверить, не было ли конфликта интересов в действиях членов Государственного совета по иммунизации.

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