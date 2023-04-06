Депутаты оценят поправки, связанные со вступительными экзаменами в гимназиях

Сегодня Сейм передал комиссиям на рассмотрение поправки к Закону об общем образовании о вступительных экзаменах в гимназиях, предложенные Министерством образования и науки. Что происходит?

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Законопроект позволит проводить вступительные экзамены в этом году, но поправки также предусматривают, что также с 2024 года общеобразовательным учреждениям будет запрещено проводить вступительные экзамены по предметам, по которым учащиеся основной школы сдают централизованные экзамены — это обеспокоило часть общественности, а главным образом — гимназии, которые хотят оставить за собой право проводить вступительные экзамены.

Из-за этого на прошлой неделе Сейм единогласно исключил из повестки дня поддержанные правительством поправки к Закону об общем образовании.

Однако комиссия Сейма по образованию и Министерство образования и культуры считают, что отказ от внесения поправок в закон будет иметь обратный эффект — отсутствие нового регулирования будет препятствовать проведению вступительных экзаменов в этом году. Поэтому, считают чиновники, парламенту стоит начать рассмотрение изменений в законе, и в процессе внести необходимые коррективы.

Как указал один из руководителей Комиссии образования, культуры и науки Чеслав Батня, закон нужно подтвердить в апреле, чтобы в мае гимназии могли проводить вступительные экзамены — поэтому депутаты от "Национального объединения", "Объединенного списка" и "Нового единства" предложили включить поправки в сегодняшнюю повестку Сейма.

Ранее члены комиссии по образованию договорились рассмотреть законопроект в комиссии до первого чтения на следующей неделе, 12 апреля, заслушав представителей Министерства образования и культуры, а также других заинтересованных сторон. Планируется, что Сейм рассмотрит вопрос о поправках к Закону об общем образовании в первом чтении 20 апреля.

Законопроектом планируется установить, что для поступления в среднее образовательное учреждение будет достаточно оценки по централизованным экзаменам в аттестате об основном образовании. Министерство образования и культуры хочет ввести такое условие, чтобы создать единый подход к поступлению в образовательные учреждения по программе среднего образования, в том числе и в государственные гимназии.

Сейчас государственные и муниципальные учреждения общего среднего образования при приеме учащихся имеют право проводить вступительные экзамены, а также устанавливать свои критерии приема.

На данный момент законопроектом предусмотрено, что с 1 сентября 2023 года вступает в силу уже существующая в законе норма о том, что общеобразовательные учреждения не вправе проводить вступительные экзамены по предметам, по которым учащиеся сдают централизованные экзамены.

Планируется продолжить дискуссии об этом пункте законопроекта, поэтому не исключено, что в ходе рассмотрения законопроекта ее изменят или уточнят.

В целом поправки к закону связаны не только со вступительными экзаменами — например, они также предлагают определить число учащихся с особыми потребностями в специальных и в общеобразовательных классах и группах и уточнить организационную структуру школ-интернатов.