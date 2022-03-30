Депутаты: Памятник победы нельзя демонтировать, но его можно переименовать

В среду, 30 марта, комиссия Сейма по иностранным делам обсуждала заявку о демонтаже памятника Победы. Депутаты пришли к выводу, что сейчас неподходящий момент для того, чтобы принимать решение о демонтаже памятника. Об этом порталу Delfi сообщили в пресс-службе комиссии.

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Латвия не может демонтировать памятник Победы, не нарушая международных обязательств. Однако правительство может призвать ответственные структуры переименовать памятник, объяснил председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс.

На основании договоров, заключенных с Россией 30 апреля 1994 года, не существует правовых аспектов, которые позволили бы демонтировать памятник Победы, не нарушая международных обязательств. За соблюдением международных обязательств следит Европейская организация безопасности и сотрудничества, и в интересах Латвии выполнять свои обязательства, считают представители Министерства иностранных дел.

При этом международные обязательства не запрещают развивать территорию парка, в котором находится памятник, и ее дальнейшее развитие можно рассмотреть концептуально, обращая внимание на исторические и юридические аспекты, считают политики.

В любом случае время для демонтажа памятника сейчас неподходящее, так как подобное решение может обострить напряжение в обществе и повлиять на безопасность, решили депутаты.

Депутаты согласились подготовить письмо в Рижскую думу с призывом провести техническую экспертизу памятника и на время экспертизы ограничить доступ к объекту. После попытки подорвать памятник в 1997 году экспертиза так и не была проведена, и это может угрожать здоровью и безопасности населения, считает Колс.

В письме также призовут Рижскую думу немедленно решить о размещении информативных табличек возле памятника и поменять название монумента на то, которое будет соответствовать статусу и историческому значению памятника.

Депутаты также поручили Министерству юстиции до 15 апреля подготовить и представить в комиссию согласованный с правительством информационный доклад о возможном правовом основании для демонтажа памятника или отдельных его частей.