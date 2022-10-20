Депутаты повторно принимают новый закон о самоуправлениях, поддержав поправки Левитса

Сегодня Сейм повторно принял в окончательном чтении новый закон о самоуправлениях в соответствии с предложением президента Эгила Левитса о внесении в него улучшений, касающиеся советов жителей. Закон вступит в силу 1 января 2023 года.

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После того, как Левитс вернул законопроект на повторное рассмотрение в парламент, комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлению поддержала норму, согласно которой право избирать совет жителей получат граждане Латвии в возрасте от 16 лет, а также другие граждане Европейского союза (ЕС), которые будут зарегистрированы в Латвийском регистре физических лиц.

В четверг это видение комиссии принял и Сейм. Ранее законопроект предусматривал, что только жители муниципальных образований имеют право голосовать за кандидатов в члены совета. Сейчас это правило уточнено.

Представитель канцелярии президента Эдгар Стафецкис подтвердил на заседании комиссии, что упомянутое и другие предложения Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (МОСРР), поддержанные комиссией, устраняют проблемы, отмеченные Левитсом в законопроекте.

По предложению парламентского юриста Эдвина Дановскиса предложение МОСРР было дополнено положением о том, что другие предпосылки, связанные с местом жительства или владением имуществом, для участия в выборах советов смогут быть установлены в уставе совета.

Также определено, что правом быть избранными в члены совета будут наделены граждане Латвии в возрасте от 16 лет, а также другие граждане ЕС, зарегистрированные в Латвийском регистре физических лиц.

Закон также определяет, в каких сферах, затрагивающих интересы жителей территории совета, совет сможет рассматривать те или иные вопросы и вносить проекты решений на рассмотрение совета.

Это будут вопросы благоустройства и санитарной чистоты, которые касаются, например, освещения, парков, городского ландшафта и прочего. Аналогичным образом советы будут иметь право действовать в сфере культурного предложения и сохранения культурного наследия, а также в отношении хозяйственной деятельности на территории самоуправления.

Дума самоуправления будет обязана выяснить мнение совета перед принятием решения об изменениях в порядке выполнения соответствующих функций самоуправления, если они могут затронуть интересы жителей на территории совета.

В законе также принято предложение депутата Виктора Валайниса о предоставлении думе самоуправления права на принятие решения о разрешении или запрете на организацию азартных игр на административной территории самоуправления.

В результате расширены права самоуправлений, уже предусмотренные законом об азартных играх и лотереях: теперь местное самоуправление имеет право издавать обязательные правила, определяющие места и территории, где азартные игры запрещены.

Также было принято предложение бывшего депутата Алдиса Адамовича, которое позволит депутатам самоуправлений совмещать свою работу с руководством муниципальным учреждением в сфере образования, культуры или здравоохранения.

Закон принят в целях обеспечения демократического, законного, эффективного, устойчивого, открытого и общедоступного управления на территории каждого муниципального образования, а также сбалансированной доступности муниципальных услуг.

Закон определяет общие правила и экономическую основу деятельности самоуправления, компетенцию муниципалитета, институциональную систему управления, полномочия дум и созданных ими органов, председателей и исполнительных директоров дум.

Ожидается, что новые нормы будет способствовать вовлечению общественности в работу муниципалитета, развитию взаимного сотрудничество между самоуправлениями, а также более четкому регулированию отношений самоуправлений с государственными учреждениями.

В целях содействия вовлечению жителей в работу органов местного самоуправления и принятие решений одной из форм участия является создание советов жителей. Они станут коллегиальными совещательными образованиями, задачей которых будет обеспечение представительства интересов жителей края в краевой думе.

В дальнейшем официальные публикации обязательных правил самоуправлений будут выходить только в официальном издании Latvijas Vēstnesis. Это обеспечит более легкий и удобный доступ к информации для более широких кругов общества, а также для учреждений, контролирующих деятельность органов местного самоуправления, говорится в аннотации к закону.