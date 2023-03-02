Депутаты предложили профинансировать портал Manabalss.lv на полмиллиона евро – комиссия Сейма отказалась

В четверг, 2 марта, Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налоговая комиссия) не поддержала предложение "Союза зеленых и крестьян" о выделении порталу manabalss.lv 500 тысяч евро из бюджета на 2023 год.

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В четверг указанная комиссия продолжила рассматривать представленные предложения по поправкам в бюджет на 2023 год.

Депутаты Союза зеленых и крестьян (ZZS) Викторс Валайнис и Дайга Миериня предложили выделить 500 тысяч евро из бюджетной программы "Средства на непредвиденные случаи" для обеспечения работы общественного фонда — организации ManaBalss.

Валайнис сообщил, что к нему обратились представители manabalss.lv, потому что им нужно было финансирование.

"Нам показалось интересным, что у платформы есть трудности с существованием", — сказал депутат и призвал поддержать выделение бюджетных средств, учитывая, что портал стал "частью работы Сейма".

Глава бюджетной комиссии Янис Рейрс выразил удивление таким предложением и отметил, что платформу никогда не планировалось финансировать из государственного бюджета.



Некоммерческая неправительственная организация Sabiedrības līdzdalības fonds, более известная по платформе ManaBalss.lv, была основана в 2011 году.

Выдвигать инициативы на портале может любой желающий, и если инициатива соберет не менее 10 тысяч подписей граждан, она переходит в Сейм, где Комиссия по мандатам, этике и представлениям принимает решение о дальнейшем продвижении инициативы в парламенте.