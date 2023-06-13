Депутаты призывают запретить продажу сигарет лицам моложе 20 лет

Комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам поддержала поправки, которые запрещают продажу табачных изделий, курительных смесей и электронных сигарет людям моложе 20 лет.

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Планируется, что ограничения на использование табака в общественных местах, ограничения на маркетинг и рекламу, а также условия спонсорства и упаковки будут распространяться на табачные изделия, продукты-заменители, электронные устройства для курения и их заправочные контейнеры. В настоящее время торговля устройствами для нагрева табака, а также продуктами-заменителями табака не регулируется законом.

Учитывая, что поправки будут устанавливать новое регулирование по отношению к целому ряду продуктов, законопроект еще предстоит согласовать с Европейской комиссией. Только после этого они могут быть рассмотрены Сеймом в окончательном чтении.

Если изменения будут утверждены, они должны будут вступить в силу с 1 января 2025 года.



"Деньги, которые приносит продажа курительных продуктов, не могут быть важнее здоровья и жизни человека. Особенно важно заботиться о здоровье уязвимой группы населения – детей и молодежи, сводя к минимуму привлекательность курительных продуктов в их глазах", – заявила ранее председатель комиссии Инга Берзиня.