Депутаты рассмотрят вопрос о включении мигрени в специальный список диагнозов
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Комиccия парламента по социальным и трудовым вопросам планирует рассмотреть на предстоящей неделе инициативу по включению мигрени в список подлежащих компенсации диагнозов, подписанную более чем 10 000 жителей.

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На встречу приглашены авторы инициативы, представители Министерства здравоохранения, Национальной службы здравоохранения и Латвийского общества врачей.

Комиссия соберется дистанционно в режиме видеоконференции 26 октября.

На портале общественных инициатив Manabalss.lv были собраны 10 000 подписей, необходимых для рассмотрения вопроса о включении мигрени в список компенсируемых диагнозов. Как сообщила специалист по связям с общественностью Анна Бабре, подписавшие инициативу просят не экономить на здоровье людей и оказать им государственную поддержку на приобретение медикаментов. Бабре сказала, что мигрень — самое распространенное заболевание головного мозга в мире, от которого чаще всего страдают люди трудоспособного возраста. В Латвии им болеет 11,4% населения.

Лекарства для облегчения мигрени дорогие, и на их приобретение, в зависимости от частоты приступов мигрени и метода лечения, требуется от 20 до 300 евро в месяц, к которым надо добавить и расходы на посещение специалистов, затраты на дорогу к врачу или в аптеку, а также учитывать не полученный доход в рабочие дни, пропущенные в связи с болезнью, поясняют авторы инициативы.

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LETA

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