Депутаты РД призвали в этом году не проводить Праздник песни и танца школьной молодежи

Комитет Рижской думы по образованию, культуре и спорту призывает организаторов XII Праздника песни и танца школьной молодежи в этом году праздник не проводить.

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Комитет должен был дать ответ организаторам праздника о том, какую из моделей организации праздника поддерживает.

И депутаты коалиции, и депутаты оппозиции согласились, что в нынешней эпидемиологической ситуации проведение праздника невозможно.

Карлис Шадурскис ("Новое Единство") заявил, что проводить праздник сейчас в любой форме было бы "страшной безответственностью". Он подчеркнул, что школы не готовы к празднику, полноценные репетиции не проводятся, и лучше провести настоящий праздник через год, чем "какой-то суррогат с большим риском сейчас.

Депутаты также подчеркнули, что вакцинация в Латвии проходит очень медленно, и к июлю, когда запланирован праздник, не будет привито достаточное количество людей, чтобы его проведение стало безопасным.

Все депутаты, высказавшие свое мнение на заседании комитета, придерживаются мнения, что праздник в этом году проводить нельзя.

Шадурскис предложил выплатить компенсации тем работникам культуры, которые были вовлечены в процесс подготовки к празднику. Он обещал обсудить этот вопрос со своим однопартийцем, премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

В то же время депутаты поддержали ранее запланированное выделение около 300 000 евро на обновление костюмов танцевальных и вокальных коллективов столицы, так как костюмы пригодятся для выступлений в следующем году.