Депутаты решили не рассматривать предложение партии Шлесерса о закрытых выборах президента

Депутаты Сейма скептически отнеслись к предложению партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) избрать президента на тайных выборах, соответствующие поправки не были включены в повестку дня сегодняшнего заседания Сейма.

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Поскольку проект поправок в Сатверсме был внесен уже после утверждения повестки дня заседания Сейма 23 марта, депутатам предстояло принять решение о его включении в повестку дня. Однако парламентарии отклонили это предложение. За включение в повестку дня проголосовал 21 депутат, против — 65, воздержавшихся нет.

Теперь документ может быть рассмотрен на следующем заседании парламента в четверг, 30 марта. Повестка дня этой встречи пока не объявлена.

Председатель фракции ЛПМ Айнарс Шлесерс заявил, что многие депутаты от правящей коалиции не хотят поддерживать переизбрание Эгилса Левитса президентом, но фракция принуждает их к этому. Депутат считает, что переизбрание Левитса на данный момент противоречило бы интересам большей части латвийского общества.

Вилис Криштопанс (ЛПМ) также подчеркнул, что президент является президентом всего народа, а Левитс — нет. "Он был стопроцентным, двухсотпроцентным президентом коалиции", — убежден Криштопанс. По словам депутата, как только Левитс стал президентом, он отвернулся от части народа.

Агентство LETA уже сообщало, что фракция ЛПМ в Сейме призывает к избранию президента на закрытых выборах.

Фракция предлагает внести поправки в Сатверсме, уточнив, что президент избирается тайным голосованием большинством голосов не менее 51 депутата Сейма. В настоящее время 36-я статья Сатверсме предусматривает, что выборы президента являются открытыми.

Депутаты от ЛПМ отмечают, что 12-й Сейм в 2018 году, за несколько дней до президентских выборов, внес поправки в Сатверсме, изменив выборы президента с закрытых на открытые. По мнению ЛПМ, сделав избирательный процесс более прозрачным, тогдашние депутаты Сейма ошибочно надеялись, что это повысит доверие к парламенту. Однако доверие жителей к Сейму не увеличилось, скорее наоборот, считает ЛПМ.

"Открыто голосуя за кандидата в президенты, депутаты Сейма вынуждены подчиняться дисциплине фракции, которая предусматривает, что они должны голосовать в соответствии с решением фракции. Наказание за неподчинение фракционной дисциплине — исключение из фракции и становление независимым депутатом. Став независимым депутатом, политик в какой-то степени "исключается" из многих политических процессов Сейма", — говорится в аннотации к законопроекту.

По оценке ЛПМ, поправки дадут депутату возможность беспрепятственно и без влияния проголосовать за кандидата в президенты, которого он считает наиболее подходящим на этот высокий пост.