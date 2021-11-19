Депутаты "Республики" предлагают сократить число депутатов Рижской думы до 30
Foto: Facebook/VjaceslavsDombrovskis

Депутаты партии "Республика" предлагают внести поправки в закон о выборах дум самоуправлений, которые предусматривают сокращение числа депутатов Рижской думы следующего созыва с 60 до 30 человек.

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Поправки к закону подали депутаты "Республики" Вячеслав Домбровский, Эвия Папуле, Каспар Гиргенс и Эрик Пуценс, а также Рамона Петравича ("За человечную Латвию").

Предложение депутатов предусматривает, что число депутатов столичной думы нужно сократить в 2025 году, когда состоятся следующие выборы, либо раньше в случае досрочных выборов.

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LETA

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LETA

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Рамона Петравича Эвия Папуле Вячеслав Домбровский
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