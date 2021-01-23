Депутаты Рижской думы не будут отказываться от прибавки к зарплате

Перераспределение налогов в государстве и пандемия Covid-19 пробили многомиллионную брешь в столичном бюджете на текущий год. Это заставило самоуправление пересматривать статьи расходов. Но в отличие от высших должностных лиц Латвии, депутаты Рижской думы свои зарплаты не стали замораживать.

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Комитет по финансам и административным делам Рижской думы одобрил увеличение зарплат мэра, его трех заместителей, глав комитетов и всех остальных депутатов. Это предусматривает закон "О вознаграждении должностных лиц и работников учреждений государства и самоуправлений".

О каком таком росте экономики говорят правящие в Рижской думе? Экономика действительно выросла, сообщает Rus.Lsm.lv. Правда, в позапрошлом году по отношению к 2018 году. Ведь именно средняя зарплата в стране в позапрошлом году берется во внимание при расчете окладов должностных лиц в этом году. Впрочем, президенту и министрам это не помешало отказаться от прибавки.

Рядовой депутат теперь будет получить 1230 евро на бумаге. Главы комитетов — по 2614 евро, трое вице-мэров — по 3281 евро, мэр города — 3732 евро. На каждой из должностей прибавка от 58 до 178 евро на бумаге. Заместители председателей комитетов, которых пока 15, будут получать по 1948 евро в месяц.

"Нам дополнительно потребуются 160 тысяч евро. Но мы можем это делать только тогда, когда мы отказываемся от привилегий депутатов. И как вы знаете, мы отказались от бесплатных стоянок для депутатов. Они обходились думе в 180 тысяч евро", — заявил Мартиньш Стакис.

"Самое главное, чтобы система была открытая, чтобы не было так, как в предыдущие годы. Депутаты получали не самые большие зарплаты, а дополнительно скрыто получали в 2-3 раза больше за всякие работы в Rīgas namu pārvaldnieks, Rīgas satiksme и прочих структурах", — сказал мэр.

В тоже время департамент сообщения Рижской думы указывает: для оптимального содержания улиц требуется 38 млн евро в год, однако дума нового созыва (как и предыдущего) выделила на эти цели вдвое меньшую сумму. В связи с чем убирать все улицы департамент не в состоянии, а латать ямки будет лишь в самых неотложных случаях.

Дотации уменьшены муниципальным предприятиям, в том числе Rīgas satiksme и Rīgas meži. Сэкономленные средства будут направлены в образовательную и социальную сферу.

О зарплатах депутатов дума примет решение на пленарном заседании 27 января. Рассмотрение городского бюджета начнется на следующей неделе. Предполагается, что его расходная часть превысит миллиард евро, дефицит — 124 миллиона.