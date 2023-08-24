Депутаты Рижской думы отложили рассмотрение "дела Стакиса"
Foto: DELFI

В четверг, 24 августа, комитет по финансовым и административным делам Рижской думы решил отложить просмотр отчета о командировках бывшего мэра Риги Мартиньша Стакаса. Об этом сообщает агентство LETA.

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Такое решение было принято на основании дополнительной информации, полученной от Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) после аналогичных проверок, проведенных в отношении других должностных лиц.

Уже сообщалось, что KNAB сделало выговор заместителю председателя Рижской думы Вилнису Кирсису (СП) и его экс-коллеге, нынешнему председателю Сейма Эдварду Смилтенсу. Выговор сделан из-за их противоправных распоряжений об отправке депутатов думы в командировки.

Вместе с тем бюро продолжает расследовать правомерность командировок и сопутствующих трат экс-мэра Риги Мартиньша Стакиса.

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