Депутаты Рижской думы озабочены тем, смогут ли столичные школы перейти на обучение на латышском языке

В четверг, 23 февраля, члены Комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы выразили обеспокоенность возможностью городских школ перейти на обучение на латышском языке, сообщает агентство LETA.

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Причем такую обеспокоенность выражают как коалиционные, так и оппозиционные депутаты — правда, мотивация у них разная.

Напомним, что с 1 сентября 2023 года основные образовательные программы общего образования будут полностью осуществляться только на латышском языке в 1, 4 и 7 классах, с 1 сентября 2024 года — во 2, 5 и 8 классах, с 1 сентября 2025 года — в 3, 6 и 9 классы. Также дошкольное образование будет осуществляться только на государственном языке с 1 сентября следующего года.

Это означает также, что уже с 1 сентября 2023 года в 1-х, 4-х и 7-х классах русскоязычные дети смогут изучать родной язык и культуру только в рамках образования по интересам. С 1 сентября 2024 года родной язык и родная культура "выпадут" из обязательной программы 2-х, 5-х и 8-х классов, с 1 сентября 2025 года — из обязательной программых 3-х, 6-х и 9-х классов

В связи с этим депутат от Русского союза Латвии Владимир Бузаев актуализировал вопрос о выделении дополнительных средств на финансирования программ обучения языку нацменьшинств и истории культуры в рамках уже образования по интересам.

В ходе заседании комитета стало известно, что Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы запрашивает на эти цели дополнительно 150 000 евро для 1-го и 4-го классов.

По мнению Бузаева, это предложение незаконно. По его словам, дополнительные средства следует запрашивать не только на такие занятия по интересам в 1-м и 4-м классах, но и на такие же занятия в 7-х классах и в детсадах.

Департамент образования, культуры и спорта пояснили что в детсадах обучение ведется не по расписанию, а в течение дня происходит комплексный процесс, а поскольку воспитатели смогут проводить дополнительные занятия для детей, которые в этом нуждаются. Бузаев тем не менее предложил выделить дополнительные средства для этой цели. Депутат считает, что должны быть выделены 245 тысяч евро на реализацию программ обучения по интересам в дошкольных учреждениях и 75 тысяч евро на 7-е классы. Это предложение Бузаева было отклонено членами комитета.

В свою очередь, депутат от правящего "Нового Единства" Рита Нашениеце в целом в рамках рассмотрения госбюджета поинтересовалась, что будет происходить в школах в связи с переходом на обучение на государственном языке, какая методическая и другие виды помощи предназначены учителям.

Ей пояснили, что на методическую поддержку педагогов дошкольных и школьных учреждений для перехода на обучение на национальном языке выделено 50 тысяч евро.