Депутаты Сейма обсудили ситуацию с насилием в обществе; конкретные решения проблемы озвучены не были

Сегодня, 16 мая, депутаты на заседании подкомиссии по конституционной и судебной политике юридической комиссии Сейма обсуждали ситуацию с насилием в обществе, но не смогли сформулировать конкретные направления работы по его уменьшению.

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На заседании было отмечено, что ведется активная работа по выявлению проблем в этой сфере и разработке необходимых улучшений в законодательстве, чтобы в будущем насильники своевременно наказывались и изолировались.

Как указала парламентский секретарь Министерства юстиции Лаума Паэглькална, необходима совместная работа всех учреждений, чтобы изменить отношение общества к насилию, выявлять и предотвращать его.

Например, для судей и прокуроров планируются дополнительные программы обучения по рассмотрению дел о насилии. Минюст также обратился в Совет по юстиции с предложением создать рабочую группу для изучения связанных с насилием дел и обсуждения необходимых улучшений в законодательстве.

Представитель Минюста отметила, что необходимо менять не только законодательство, но и понимание обществом насилия, чтобы люди распознавали признаки насилия и его жертв. Большую роль в предотвращении насилия должна играть не только полиция, но и вся система, включая социальные службы и сиротские суды.

Старший прокурор Ален Мицкевич сообщил депутатам, что в настоящее время прокуратура проводит проверку по делу об убийстве бывшим мужем женщины в Екабпилсе, а также оценивает ситуацию в целом. Он отметил, что в законодательство следует внести нормы, позволяющие быстрее принимать решения о мерах пресечения в отношении насильников.

Со своей стороны депутаты указали, что проблема заключается не столько в нормах закона, сколько в их применении, поскольку сотрудники полиции часто не знакомы с последними изменениями в законах и не имеют достаточной подготовки для оценки случаев насилия. Представители прокуратуры указали, что в Латвии не хватает следователей — в некоторых регионах нехватка составляет более 20%, что не позволяет говорить о качественном расследовании.

Как сообщалось, тема насилия в обществе и недостаточной борьбы с ним стала особенно актуальной после убийства в Екабпилсском крае женщины, которую длительно преследовал бывший муж, а также жестокого избиения подростка в столичном микрорайоне Иманта.