Депутаты Сейма обсудят решения для русскоязычных в информационном пространстве
Foto: RIA Novosti/Scanpix

На следующей неделе на заседании Комиссии Сейма по устойчивому развития состоится дискуссия о том, какие решения для русскоязычных жителей есть в информационном пространстве Латвии, сообщает агентство LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Во встрече примут участие представители Министерства культуры, Национального совета по электронным средствам массовой информации, Совета по общественным электронным средствам массовой информации.

Приглашены также представители Латвийского союза журналистов, Латвийской ассоциации журналистов и Фонда общественной интеграции.

Вопрос об интеграции русскоязычных жителей в местное информационное пространство актуализировался после вторжения России в Украину.

С 24 февраля в Латвии было отключено вещание множества российских и белорусских телеканалов, признанными пропагандистскими или же попавшими под санкции.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?