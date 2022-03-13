Депутаты Сейма обсудят решения для русскоязычных в информационном пространстве

На следующей неделе на заседании Комиссии Сейма по устойчивому развития состоится дискуссия о том, какие решения для русскоязычных жителей есть в информационном пространстве Латвии, сообщает агентство LETA.

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Во встрече примут участие представители Министерства культуры, Национального совета по электронным средствам массовой информации, Совета по общественным электронным средствам массовой информации.

Приглашены также представители Латвийского союза журналистов, Латвийской ассоциации журналистов и Фонда общественной интеграции.

Вопрос об интеграции русскоязычных жителей в местное информационное пространство актуализировался после вторжения России в Украину.

С 24 февраля в Латвии было отключено вещание множества российских и белорусских телеканалов, признанными пропагандистскими или же попавшими под санкции.